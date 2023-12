Preta Gil dá a volta por cima e mira no carnaval de 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi tanto perrengue que Preta Gil, 49 anos, não vê a hora de 2023 acabar. Diagnosticada em janeiro com câncer no intestino, passou por sessões de quimioterapia e radioterapia e uma cirurgia para remover um tumor no reto. Em meio a essa batalha, descobriu que o marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, com quem estava casada havia uma década, a traía com sua amiga e stylist Ingrid Lima. Recuperada após semanas de internações, a cantora tem voltado aos poucos à ativa, retomando com cuidado a rotina de shows. “Renascimento é a palavra que define o que foi meu ano. Nem preciso explicar por quê, né?”, diz Preta, que, para compensar o repouso forçado de 2023, planeja um Carnaval a todo o vapor no ano que vem. “Farei participação em todos os trios que me chamarem”, promete.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2023, edição nº 2873