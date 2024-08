Preta Gil anuncia retomada de tratamento contra câncer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Preta Gil, 50 anos, retomou o tratamento do câncer. A informação foi dada pela cantora, por meio de uma publicação no seu perfil do Instagram, no início da noite desta quinta-feira, 22.

“Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatada a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações para seguir confiante. Já, já estou de volta”, informou a artista.

Preta foi diagnosticada em janeiro de 2023 com câncer colorretal. Durante o tratamento, ela passou por duas cirurgias e oito sessões de quimioterapia.