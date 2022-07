Pressionado, hospital divulga comunicado ‘particular’ a Mario Frias

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mario Frias, 50 anos, não gostou nada de saber que vazaram informações sobre suas exigências no Hospital Santa Lucia Sul, em Brasília. Ele está internado desde segunda-feira, 4, para tratar terceiro ataque cardíaco. De acordo com informações divulgadas no site Metrópoles, o ex-secretário de Cultura teria sido mal-educado com a equipe médica e teria pedido um banheiro exclusivo na UTI. Procurado por VEJA desde então, o hospital não se manifestou sobre as incomuns exigências do paciente. Ele se negou a usar até a roupa padrão para quem fica internado na UTI. Numa foto postada por sua mulher Juliana, Frias está de camisa básica. Na quinta-feira, 7, o próprio Frias publicou em suas redes sociais uma “nota de esclarecimento” assinada pelo diretor do hospital, Sérgio Domingues-Junior, negando qualquer importuno em suas dependências. O que causa estranhamento é o hospital preferir enviar a um paciente uma “nota de esclarecimento” que, na verdade, foi solicitada pela imprensa.

Mesmo em um momento tão delicado, não foi respeitada a privacidade e angústia vivida pela família de Mario Frias. É lamentável que alguns meios de comunicação não respeitam sequer um momento que envolve a saúde e a vida de uma pessoa. pic.twitter.com/BAGSEreYi2 — MarioFrias (@mfriasoficial) July 7, 2022