Presidente do Santos abre jogo sobre possível recontratação de Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que se encontrou com o pai de Neymar para conversar sobre a situação do jogador no Al-Hilal, clube saudita. “Evito falar sobre o Neymar porque é um tema que mexe demais com o mundo. Vamos aguardar o desfecho, o Santos não tem interferência no processo, em tudo isso que está acontecendo”, afirmou Marcelo no Summit CBF Academy, citando uma possibilidade de recisinção de contrato do jogador com o time atual. No entanto, segundo o presidente, a conversa não girou somente em torno da possibilidade de volta de Neymar ao clube. Além disso, Marcelo aproveitou para falar sobre as conversas que teve com GabiGol, que está no fim do contrato com o Flamengo.