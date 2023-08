Presidente da CPI do MST é acusado de gordofobia: ‘Quer um hambúrguer?’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após ser alvo de uma fala que julgou ser machista e gordofóbica por parte do deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MST, a deputada Sâmia Bomfim (PSOL) vai representar contra ele na Procuradoria-Geral da República (PGR) e no Conselho de Ética da Câmara. A polêmica fala ocorreu durante o depoimento de José Rainha, líder da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidades (FNL), depois de o relator da CPI, Ricardo Salles (PL-SP), apresentar um vídeo de Rainha pedindo votos a Sâmia Bomfim. Zucco questionou a parlamentar com ironia: “A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer?”, disse ele durante a discussão.

Sâmia vai solicitar à PGR aditamento a um inquérito já aberto pela procuradora Raquel Branquinho sobre violência política de gênero. O PSOL também deve entrar com um processo contra Zucco no Conselho de Ética da Câmara.

