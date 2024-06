Prêmio da Música Brasileira: encontros promovidos por Zé Maurício Machline

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na contagem regressiva para o 31º Prêmio da Música Brasileira (PMB), que acontece nesta quarta-feira, 12, no Theatro Municipal do Rio, nomes de diferentes gerações se reuniram pela primeira vez nos ensaios do espetáculo que homenageará Tim Maia. Zé Maurício Machline, realizador do PMB, e suas filhas, a diretora Giovanna Machline, da premiação, e a diretora de arte Luísa Annik receberam Marisa Monte, Ney Matogrosso, Simone, Alceu Valença, Chico César, Céu, Carlinhos Brown e Criolo, entre outros, transformando o Clube Manouche, na Zona Sul, carioca, em um estúdio de encontros inéditos história da MPB, que o público verá pela primeira vez durante a premiação.

“Fazer um roteiro sobre Tim Maia talvez seja das coisas mais difíceis que já fiz ao longo desses 31 anos do prêmio. São tantos sucessos, tantas vertentes, tantas músicas indispensáveis que esse gênio da composição e do jeito de cantar brasileiro tem, que é difícil escolher o que você tira, porque alguma coisa tem que ser tirada. É uma honra poder homenagear esse brasileiro, carioca, do subúrbio, preto no nosso palco. Além disso, trabalhar ao lado das minhas filhas, Giovanna e Luísa, no Prêmio da Música Brasileira, traz uma satisfação imensa. Compartilhar esse momento com elas enriquece ainda mais a experiência e fortalece nossa conexão familiar e profissional”, relata Machline. A coluna GENTE teve acesso aos registros dos ensaios. Confira a seguir: