Premiê holandês, Rob Jetten se divide ao torcer por noivo argentino
Nicolás Keenan veste a camisa da seleção argentina de hóquei
Após fazer história ao se tornar o primeiro premiê assumidamente gay na Holanda, Rob Jetten, 39 anos, tem encarado um desafio de natureza diplomática dentro e fora de casa. É que seu noivo, Nicolás Keenan, veste a camisa da seleção argentina de hóquei e outro dia jogou contra os Países Baixos. Restou então ao primeiro-ministro ser para lá de político ao lhe perguntarem sobre o imbróglio. “Talvez ele marque um gol para a Argentina, mas no final a Holanda deve ganhar”, disse, antes da partida, vencida pelos holandeses. Foi mais fácil torcer quando o time do namorado enfrentou o Japão, ocasião em que recebeu um beijo à beira do gramado, dessa vez com a camisa azul e branca.
Com reportagem de Nara Boechat
Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010