Premiê holandês, Rob Jetten se divide ao torcer por noivo argentino

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Rob Jetten, premiê gay da Holanda, enfrenta um dilema diplomático-esportivo. Seu noivo, Nicolás Keenan, é jogador da seleção argentina de hóquei e se enfrentaram. Jetten torceu pela Holanda, mas com um carinho especial pelo amado, mostrando um divertido desafio pessoal ao torcer por seu país contra o parceiro.

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Após fazer história ao se tornar o primeiro premiê assumidamente gay na Holanda, Rob Jetten, 39 anos, tem encarado um desafio de natureza diplomática dentro e fora de casa. É que seu noivo, Nicolás Keenan, veste a camisa da seleção argentina de hóquei e outro dia jogou contra os Países Baixos. Restou então ao primeiro-ministro ser para lá de político ao lhe perguntarem sobre o imbróglio. “Talvez ele marque um gol para a Argentina, mas no final a Holanda deve ganhar”, disse, antes da partida, vencida pelos holandeses. Foi mais fácil torcer quando o time do namorado enfrentou o Japão, ocasião em que recebeu um beijo à beira do gramado, dessa vez com a camisa azul e branca.

Com reportagem de Nara Boechat

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

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