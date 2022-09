Prefeito do Rio imita Lula; Veja vídeo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esteve com Janja na última quinta-feira, 8, quando o ex-presidente Lula fez um comício em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e aproveitou a ocasião para convidar a socióloga para curtir a noite deste sábado no Rock in Rio. “É minha convidada sim, a futura primeira-dama do Brasil. Chamei Lula mas ele não quis vir”, conta Paes. Logo depois, o prefeito imitou a voz do Lula com o recado que ele mandou. Veja vídeo: