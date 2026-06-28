Prefeito chama Gusttavo Lima de ‘ladrão’ por causa de show
Cantor adiou apresentação em Surubim
Gusttavo Lima foi chamado de ladrão pelo prefeito Cleber Chaparral (UB), do munícipio de Surubim, em Pernambuco, após cancelar um show que faria na cidade neste sábado, 27. O caminhão com os equipamentos do cantor já estava no local, mas o artista sertanejo teve uma intoxicção alimentar e não conseguiu realizar o evento na data prevista. “Me esperem para uma nova data, vai dar certo”, disse nas redes sociais.
Cleber afirmou que o valor do cachê foi de 1,3 milhões de reais e ordenou que Gusttavo Lima devolvesse o dinheiro. “É um ladrão de consciência, é um ladrão do dinheiro do povo. Gusttavo, para você ser um homem, pega logo e devolve o dinheiro da prefeitura de Surubim, que tu não precisa”, declarou em um vídeo. O prefeito ainda disse que o caminhão só sairia da cidade se o artista se retratasse. “Esse povo veio para ver você. Você falta com respeito com o povo que está nessa noite aqui”.
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