‘Por Você’: o que fez Ana Rosa voltar às novelas após 10 anos
Atriz é recordista mundial no Guinness
Aos 84 anos, Ana Rosa é recordista mundial em participação em novelas, feito com direito a menção no Guinness Book. São sessenta folhetins no currículo, incluindo o atual papel como governanta em Por Você, a trama das 7 na Globo. Antes, havia se dado um generoso sabático de uma década, indo e vindo de Portugal, onde vivem os filhos e netos. Voltou com ânimo renovado. “Estou prestando muita atenção, ouvindo e entendendo como é essa nova forma de dirigir”, conta a veterana, que, ao contrário de alguns colegas, adora um papo com os novatos. “Parece que a gente sabe tudo, mas não. Estou sempre aprendendo”, diz, modesta.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023