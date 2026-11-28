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Aos 84 anos e com 60 folhetins no currículo, a recordista mundial Ana Rosa volta à TV na novela das 7 após uma década sabática. Em conversa com VEJA, a atriz conta como se renova no set e valoriza a troca com os mais jovens.

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Aos 84 anos, Ana Rosa é recordista mundial em participação em novelas, feito com direito a menção no Guinness Book. São sessenta folhetins no currículo, incluindo o atual papel como governanta em Por Você, a trama das 7 na Globo. Antes, havia se dado um generoso sabático de uma década, indo e vindo de Portugal, onde vivem os filhos e netos. Voltou com ânimo renovado. “Estou prestando muita atenção, ouvindo e entendendo como é essa nova forma de dirigir”, conta a veterana, que, ao contrário de alguns colegas, adora um papo com os novatos. “Parece que a gente sabe tudo, mas não. Estou sempre aprendendo”, diz, modesta.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023

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