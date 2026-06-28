‘Por questão de índole, sou mais Lula que Bolsonaro’, diz Marcelo Bonfá

Marcelo Bonfá, 61, um dos fundadores da Legião Urbana, falou sobre a polarização política no Brasil durante participação no programa semanal da coluna GENTE, disponível no canal VEJA+ no YouTube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku, além da versão podcast no Spotify. Na conversa, o baterista afirmou que não se considera do lado de Lula (PT) nem de Jair Bolsonaro (PL). “Se for por uma questão de índole e por pessoa, sou muito mais Lula, obviamente. É uma pessoa mais íntegra em toda cena política. Me agrada muito mais”, disse.

Marcelo seguiu com a reflexão sobre o país. “O Brasil é grande! Ando bastante o Brasil, vejo as pessoas. A gente precisa de uma base para você andar seguro na rua, você precisa que as pessoas tenham dignidade. Ouvi muita atrocidade vindo do Bolsonaro, do partido daquelas pessoas. Quem estiver ouvindo sabe do que estou falando. Atacou todas minorias, as pessoas, as mulheres, tudo. É muito feio as coisas que vi sair dali – e vejo sair da boca dessa gente. Nunca vi o Lula falar isso. E, politicamente, estão todos os desafios. Tem muitos desafios na política em si seja para quem for”, completou o baterista.

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