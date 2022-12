Por que todo mundo quer ser convidado para a ‘Farofa da Gkay’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Você pode até não saber do que se trata, mas muito provavelmente já ouviu falar de um evento chamado “Farofa da Gkay”. A festa promovida anualmente pela influencer, empresária e humorista Gessica Kayane, conhecida pela alcunha de Gkay, será entre hoje e quarta-feira, 7, em um resort em Fortaleza, Ceará. Chega assim à quinta edição o evento que, desde 2017, reúne artistas, celebridades, atletas e influenciadores digitais – ao som de nomes como Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, Anitta e Pedro Sampaio. Alguns convidados chegam a bordo de um avião exclusivo, que decolou de São Paulo na manhã desta segunda-feira, 5, com champanhe e prêmios para quem fizer os melhores stories.

Neste ano, serão 400 convidados no Marina Park Hotel, que marca também a comemoração do aniversário de 30 anos da organizadora. Pela primeira vez, a farofada terá transmissão pelo Multishow, como acontece com grandes festivais musicais. Por um lado, é uma chance de “democratizar” o acesso à interminável noitada. Por outro, a transmissão faz o evento perder o charme da exclusividade. Os barracos, pegações e flertes que acontecem entre o palco e as piscinas sempre rendem por semanas nas redes sociais, quando as especulações são matéria-prima de sites de fofoca.

A espetacularização da vida íntima já parece assunto superado entre os famosos em tempos digitais. Tanto que ninguém se importa de ser filmado por lá bebendo horrores, caindo pelos cantos ou beijando além da conta. O termo “farofa” remete exatamente a este clima “vale tudo”, já tão cantado por Tim Maia em outros tempos.

A humorista que hoje ciceroneia os convidados com mimos milionários, bajulações de patrocinadores e juras de amor eterno em stories começou fazendo vídeos engraçadinhos no Youtube em 2013. Rapidamente se tornou conhecida, íntima de famosos como Luciano Huck e Tatá Werneck. Sua ida recente ao programa da Tatá, diga-se de passagem, foi um assombro de mau gosto.

Natural de Solânea, no interior da Paraíba, Gessica Kayane ganhou notoriedade com a festa – que promove verdadeira comoção em quem fica de fora da sua lista VIP. Em 2021, fundou uma marca de roupas, entrou para o elenco da Dança dos Famosos e consolidou sua carreira de atriz com filmes em plataformas de streaming. O mais recente é Um natal cheio de graça, estreou no último dia 30 e está entre os mais vistos da Netflix Brasil. Sua fama é de simpatia na frente das câmeras e de explosiva atrás delas. No Rock in Rio, deu chilique na mesma proporção que atraiu as atenções. Essa, aliás, é uma fórmula que ela sabe contabilizar como poucas celebridades: Não está nem aí para as críticas.

O resultado de suas investidas são lucros milionários. Só na última “Farofa” gastou 2,8 milhões de reais. A estrutura atual da festa é inspirada no famoso festival Tomorrowland e, estima-se, teve investimento de 8 milhões de reais. Além dos shows e o hotel 5 estrelas, também é oferecido o instigante “quarto da pegação”, com camas de casal, algemas, fantasias, acessórios e brinquedos eróticos. Para acessar o cômodo, os convidados devem seguir algumas regras (como não entrar com celular ou outro equipamento eletrônico). É o único espaço da festa que não tem transmissão de TV. Ao menos até algum patrocinador oferecer um bom preço.

