Por que Roberto Medina chorou antes da abertura do Rock in Rio

Aos 75 anos, Roberto Medina ainda se surpreende com as emoções causadas pelo Rock in Rio, festival que idealizou e que acontece desde o verão 1985. Durante o evento-teste realizado na última terça-feira, 30, o empresário não segurou as lágrimas ao assistir pela primeira vez ao espetáculo completo “Uirapuru”. Quem já viu, garante que é difícil não se arrepiar com a mensagem e a gigantesca estrutura montada na arena.

Com trinta minutos de duração, o show baseado em uma lenda indígena, com produção digna da Broadway, é uma mistura de orquestra, balé e cenografia, que inclui uma cachoeira gigante. É uma queda de oito metros de altura, que consome água capaz de encher uma piscina olímpica por hora. “A ideia era fazer uma coisa subjetiva, atemporal sobre a importância de se preservar o meio ambiente”, explica o diretor artístico Zé Ricardo, que assina o espetáculo em parceria com Charles Muller, muito conhecido no universo dos musicais.

O show contará um corpo de balé e orquestra de trinta músicos ao vivo, com quatro apresentações por dia, tendo capacidade de três mil pessoas em cada. Entremeando a música instrumental, haverá mistura com trechos de canções de Sepultura, Post Malone, Edith Piaff e Milton Nascimento, entre outros. O espetáculo tem narração de Thiago Lacerda, Heloisa Perissé, Bel Kutner e Juliana Linhares.