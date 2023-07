Por que Patrícia Poeta foi parada na fronteira de Israel

Após um turbulento ano à frente do programa global Encontro, que apresentava ao lado do agora demitido Manoel Soares, com quem entrou em rota de colisão, Patrícia Poeta, 46 anos, foi sozinha para bem longe. O destino, o Oriente Médio, lhe reservou boas surpresas, como as milenares belezas de Petra, na Jordânia, onde quis conhecer os sets de filmagem de Indiana Jones e Lawrence da Arábia. Tudo tranquilo, até que foi cruzar a fronteira com Israel e acabou sendo parada por quatro policiais. Não era nenhuma dura, ao contrário. Na verdade, o quarteto estava admirado com seus dentes alvíssimos — e sem aquelas lentes que caíram no gosto das celebridades, ela jura. “Eles olharam meu passaporte e falaram que, para ter esses dentes, eu devia ser famosa no Brasil. Fiquei sem graça”, recorda Patrícia, que foi devidamente liberada depois de se deixar fotografar com o sorriso mais branco do que nunca.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2023, edição nº 2851