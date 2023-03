Por que o tapete vermelho do Oscar se tornou branco em 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A primeira grande surpresa do 95º Oscar não é o vestido de alguma celebridade ou o prêmio dado a um azarão entre os indicados. Mas a mudança da tradicional cor de tapete por onde desfilam as estrelas do cinema. Elas passam por um imenso corredor sem o tapete vermelho, mas sim na cor de champanhe, quase branco. “É a certeza de que nenhum sangue será derramado”, brincou o apresentador do Oscar Jimmy Kimmel logo ao chegar.

Esta é a primeira vez desde 1961 que o famoso tapete vermelho não é vermelho, uma das muitas grandes mudanças feitas para a cerimônia deste ano. Conforme os convidados vão chegando na noite deste domingo, 12, já se percebe que a escolha vai dar o que falar. Várias marcas de solas de sapatos já são vistas no local. A organização explicou que a cor branca evoca o pôr do sol, cor ideal antes da “hora de ouro” da premiação. Então tá!