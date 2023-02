Por que o carnaval do Grupo de Acesso será mais disputado que o Especial

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Começou o carnaval! Na noite desta sexta-feira, 17, e sábado, 18, passam pela Marquês de Sapucaí 15 escolas de samba que sonham desfilar entre as grandes agremiações do Rio. Nos últimos anos, a disputa ficou mais acirrada neste “grupo de base”, que contém algumas escolas já bastante conhecidas do público – como a São Clemente, que caiu em 2022; Estácio de Sá, considerada a primeira escola de samba; a Porto da Pedra, que desfilou por anos no Especial; e a tradicionalíssima União da Ilha. Na safra de sambas-enredos de 2023, as escolas do Acesso apresentam uma qualidade poética que se equivale e, em alguns casos, supera o que se ouvirá no Especial. A coluna fez um ranking dos melhores sambas desse grupo e, nas três primeiras posições, surpreendentemente estão duas escolas que nunca desfilaram na elite do carnaval: União de Jacarepaguá e Unidos de Padre Miguel. E a Lins Imperial está longe da elite do samba desde 1991. Isso mostra o equilíbrio da disputa.

União de Jacarepaguá Unidos de Padre Miguel Lins Imperial Porto da Pedra São Clemente Acadêmicos de Vigário Geral Inocentes de Belford Roxo Estácio de Sá Bangu União da Ilha Acadêmicos de Niterói Em Cima da Hora Unidos da Ponte Império da Tijuca Arranco