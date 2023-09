Por que o bolsonarista Fabio Wajngarten rasgou elogios ao The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fabio Wajngarten, ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações e ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo Bolsonaro, curtiu o The Town neste primeiro final de semana, com todas as regalias que um convidado da área vip tem direito. Depois, não poupou elogios ao seu idealizador, Roberto Medina. “A família Medina é sinônimo de entretenimento de extrema qualidade. Depois de Madrid, Las Vegas, Lisboa e por óbvio o Rio, eles, com muito talento, encantaram os paulistanos com o The Town. Geram empregos, promovem o turismo na cidade, aumentam a arrecadação, tudo impecável. Nota 10. São Paulo agradece”, disse numa rede social. Mais fã, impossível.

