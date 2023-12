Por que Neymar não aparece no documentário de Galvão Bueno

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O documentário Galvão: Olha O Que Ele Fez, lançado em maio deste ano, voltou a repercutir após ter exibição especial na TV Globo na noite dessa quarta-feira, 13. A produção mostra a vida de Galvão Bueno, um dos principais narradores esportivos brasileiros, com direito a depoimentos de amigos e familiares, e bastidores da Copa do Mundo de 2022, no Catar, sua última transmissão pela emissora. No entanto, um dos momentos que chama a atenção é quando aparece uma mensagem na tela explicando a ausência de Neymar, já que outros jogadores participam da produção e ainda o mencionam. “Neymar foi convidado, mas não aceitou participar”.

Os dois tiveram alguns conflitos ao longo dos anos por conta das críticas feitas pelo narrador esportivo. Inclusive, em determinado momento do documentário, Cafu questiona se Galvão já tentou fazer as pazes com o jogador, mas ele garante que não precisa, já que nunca poupou críticas a nenhum jogador, e com Neymar não seria diferente.