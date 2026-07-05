Por que Michael Olise, astro da França, rejeita chuteira rosa na Copa
Atacante desafia patrocinadores
Destaque da seleção francesa, Michael Olise, 24 anos, destoa dos colegas e adversários por se recusar a calçar as chuteiras cor-de-rosa, tão em voga na Copa, lançadas pelas marcas patrocinadoras do Mundial para chamar atenção nos gramados. Ele tem aparecido de branco básico nos jogos, o único do time, e bate o pé: diz que se reserva “o poder de escolha” sobre o que usa. Pessoas próximas contaram ao jornal L’Équipe que Olise não tem nem quer ter contrato que o obrigue a adotar o tom berrante nos pés. Abriu mão de soma vultosa. Para ter uma ideia, Neymar, dono do maior de todos os patrocínios de chuteiras, ganha o equivalente a 157 milhões de reais.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002
EM UM SÓ LUGAR