Por que Michael Olise, astro da França, rejeita chuteira rosa na Copa

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Michael Olise, destaque da França na Copa, rejeita as chuteiras cor-de-rosa em voga, optando por um modelo branco básico. Ele defende seu poder de escolha, abrindo mão de contratos milionários de patrocínio que o obrigariam a usar as cores berrantes nos gramados.

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Destaque da seleção francesa, Michael Olise, 24 anos, destoa dos colegas e adversários por se recusar a calçar as chuteiras cor-de-rosa, tão em voga na Copa, lançadas pelas marcas patrocinadoras do Mundial para chamar atenção nos gramados. Ele tem aparecido de branco básico nos jogos, o único do time, e bate o pé: diz que se reserva “o poder de escolha” sobre o que usa. Pessoas próximas contaram ao jornal L’Équipe que Olise não tem nem quer ter contrato que o obrigue a adotar o tom berrante nos pés. Abriu mão de soma vultosa. Para ter uma ideia, Neymar, dono do maior de todos os patrocínios de chuteiras, ganha o equivalente a 157 milhões de reais.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002

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