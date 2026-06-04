Marcelo Médici celebra 35 anos de carreira em sua segunda comédia solo, Dona Lola, em cartaz aos domingos no Teatro dos 4, no Rio. O ator também é visto em A Nobreza do Amor, novela das 18h da TV Globo, na qual interpreta o padre Viriato. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), ele fala, entre outros assuntos, sobre os motivos que o levaram a não abrir ao público seu casamento, que já dura três décadas.

“Nunca escondi minha relação nem meu casamento. Todos os meus amigos, todas as pessoas com quem trabalho sabem do meu casamento, minha família sabe… Mas realmente não quis fazer disso uma forma de mídia, porque podia não dar certo. Deu 30 anos, quer dizer, já deu certo, mas nunca foi uma coisa que quis colocar na frente de tudo. Agora, é aquilo, também estou envolvendo uma outra pessoa, é uma decisão da pessoa também de se colocar, por isso não cito ele. Mas nunca tive nada a dever. A questão é que nunca quis realmente que fosse esse o foco. O que eu tenho a oferecer é o meu trabalho”.

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Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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