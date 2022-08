Por que Lula se derrete tanto pela novela ‘Pantanal’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lula (PT) não perde a chance de declarar que é telespectador assíduo de Pantanal. Comparou seu casamento com Janja ao relacionamento do par romântico central da trama de Bruno Luperi. Disse que ele e a esposa são como Jove e Maria Marruá, personagens de Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen. Recentemente outra declaração novelística: a de que se emociona com as cenas de Isabel Teixeira, que faz a Maria Bruaca.

Na verdade, sua tática em utilizar a novela nos discursos pelo país tem dois motivos. O primeiro é que traz um lado lúdico para as frases pesadas que tem dito sobre fome e desemprego no governo Bolsonaro (PL). É sempre bom dar uma equilibrada. O segundo é que, dessa forma, ele atinge em cheio as pessoas, se humaniza e se equipara a todos os demais, já que a trama vai muito bem na audiência. Lula expõe algo que seria um tema em comum a todos: a novela das 9.