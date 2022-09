Por que Ludmilla recusou convite para cantar música oficial da Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ludmilla não vai à Copa do Mundo, que será realizada no Catar, em novembro. Por meio das redes sociais, a cantora afirmou que recebeu convite para cantar a música oficial do evento futebolístico, mas precisou declinar pois já tinha um compromisso firmado com outro parceiro – sem especificar qual. “Eu fui convidada para fazer, mas já tinha assumido o compromisso com outro parceiro e por isso não consegui”, escreveu Ludmilla em uma rede social. Houve quem comentasse que a cantora teria recusado o convite pelo fato de o Catar ser um país com retrocessos em questões humanitárias, incluindo leis anti-homossexuais.