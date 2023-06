Por que Kate Middleton não pôde participar do cortejo do ‘Garter Day’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Esguiamente vestida em um modelo de bolinhas, Kate Middleton, 41 anos, assistiu a distância ao cortejo do Garter Day, festejo da Ordem da Jarreteira, a mais antiga ordem militar de cavalaria britânica, do século XIV, da qual ainda não faz parte. Mas eis que as londrinas rajadas de vento não deram trégua, e a princesa de Gales, ossos da realeza, precisou passar o tempo todo atracada ao elegante chapéu Philip Treacy com detalhes em poá. Nada que comprometesse o inabalável sorriso, que, aliás, não vem sendo uma marca do restante do clã. Não faz muito tempo que seus pais, Carole e Michael, anunciaram a falência de sua empresa de suprimentos para festas. Agora, os fornecedores travam um duelo na Justiça pela quitação de dívidas na casa dos 17 milhões de reais.

Publicado em VEJA de 28 de Junho de 2023, edição nº 2847