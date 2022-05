Por que Johnny Depp tem mais chance reaver a carreira após julgamento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após longas seis semanas de depoimentos num julgamento que expôs publicamente difamação, agressões e uso de drogas envolvendo o ex-casal Johnny Depp e Amber Heard, o caso agora está nas mãos do júri. Independentemente do resultado final, uma coisa é certa: a vida dos atores pós-tribunal será decidida pela opinião pública, e não pelo veredicto mediante as leis norte-americanas.

Heard acusou o ex-marido de abusos físicos e de violência sexual. Depp alegou que nunca bateu na ex-mulher e se colocou na posição de vítima de violência doméstica. Depp e Heard se conheceram em 2009 no set de seu filme The Rum Diary e foram casados de 2015 a 2016, quando se divorciaram.

Mas afinal, quem leva mais vantagem de reaver a carreira, independentemente do resultado dos tribunais?

A julgar pelo apoio que Depp vem recebendo pelas redes sociais, é grande a chance do astro voltar à ativa em grande estilo, ainda que ambos devam enfrentar obstáculos quando a batalha legal terminar. Já Heard, cuja carreira estava menos estabelecida que a do ex quando o relacionamento e as acusações vieram à tona, é mais difícil dizer. Quase uma década atrás, antes que o drama com Depp viesse à tona, Heard disse à Vanity Fair que estava pronta para os altos e baixos de uma carreira de atriz. Ainda assim, a imagem pública deles sai bastante arranhada.

Ainda assim, levando em consideração outros exemplos de personalidades que se envolveram em escândalos do mesmo porte, Depp tem chances reais de dar a volta por cima. Mas marcas devem ficar em seu histórico. Tal como em outros casos notórios de celebridades. Alguns exemplos: As biografias sobre John Lennon relatam que o ídolo bateu diversas vezes na primeira esposa, Cynthia Powell, e era um péssimo pai para o filho do casal, Julian. Caso mais recente, Dylan Farrow, filha adotiva do diretor Woody Allen, divulgou em 2014 uma carta onde o acusa de tê-la estuprado na infância. Ela conta que tinha sete anos quando o crime aconteceu. Entre os casos nacionais, Quando era casado com Elza Soares, nos anos 1960, o jogador Garrincha a espancou mais de uma vez. Na época, a cantora não teve coragem de denunciá-lo. Maria Lúcia Gonçalves, que trabalhava na casa do deputado federal Tiririca como empregada doméstica, o denunciou por assédio sexual, em junho de 2017. Dado Dolabella agrediu fisicamente a então namorada Luana Piovanni e a camareira dela, Esmeralda de Souza, em 2008. O caso foi julgado em 2011 e Dado foi condenado à prisão em regime aberto, mas recorreu. Anos depois, venceu um reality show por voto popular.

