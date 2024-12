Por que Gusttavo Lima e Luan Santana foram esnobados no Prêmio Multishow

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Indicado para o “Artista do Ano” no Prêmio Multishow de 2022, Gusttavo Lima nunca mais concorreu a nenhuma outra categoria – e nem sequer foi convidado para o evento. Naquele ano, apesar de estar concorrendo, preferiu não pisar no tapete vermelho. A ausência do cantor, no entanto, não foi esquecida pelo público, que vaiava toda vez que seu nome surgia no telão.

Luan Santana, que já foi queridinho da premiação com 12 estatuetas, hoje nem sequer passa perto do local. Desde 2023, os dois sertanejos seguem sendo esnobados pelo Prêmio. No entanto, em 2019 os dois também recusaram a comparecer a premiação. Na época, a assessoria de Gusttavo justificou que não teria nenhuma data disponível devido a sua agenda de shows, apesar do evento se passar em uma terça-feira. Luan, que foi indicado para “Clipe TVZ do Ano”, com a música Vingança, não esteve no local por ter uma apresentação no dia em São Paulo, o que tornaria sua presença inviável. O pessoal da produção, pelo visto, guardou esse imbróglio na memória.

Os dois já compareceram em outras edições após a recusa de estarem presente em 2019, Gusttavo ganhou o prêmio de “Cantor do Ano” em 2020 e Luan recebeu o mesmo prêmio em 2021. Mas a simples aparição de Luan, por exemplo, numa categoria, mobilizava tanto a sua rede enlouquecida de fãs, que não dava chance para outros nomes, mais bem posicionados musicalmente naquele ano, de terem chance de vitória. A exclusão do cantor é vista, nos bastidores, como um alento para oxigenar a competição outrora já bastante repetitiva.