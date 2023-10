Por que duquesa de Coimbra se casou de vestido preto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 13 out 2023, 10h46 - Publicado em 14 out 2023, 15h00

Primeiro casamento na Casa Real Portuguesa em três décadas, a união de Maria Francisca de Bragança, 26, duquesa de Coimbra, com o advogado Duarte Maria Martins, 31, fez a noiva tirar do armário um inusitado vestido negro, tudo em nome de uma tradição secular do norte do país, onde mora. “Tinha de honrar o Minho, faz parte da minha memória afetiva de infância”, explicou ela sobre a veste escura, também conhecida como minhota. O branco seria instituído só depois, na Inglaterra do século XIX — e a nobre lusitana também aderiu a ele, já numa segunda etapa dos festejos. Lembrando que, apesar da celebração ser amplamente chamada de “casamento real” e a família Bragança ostentar títulos de tempos monárquicos, Portugal é uma república há mais de 100 anos.

Publicado em VEJA de 13 de outubro de 2023, edição nº 2863