Por que Carlos Bolsonaro pediu licença na Câmara do Rio

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) solicitou licença da Câmara Municipal do Rio alegando motivo particular até o dia 30 de setembro. A ausência das atividades parlamentares corresponde ao primeiro turno das eleições, na qual seu pai, Jair Bolsonaro (PL), tentará reeleição. O pedido foi publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal e não precisa de aprovação, já que está prevista no Regimento Interno sem remuneração. Também não será convocado suplente, visto que o período é inferior a 120 dias. Carlos vai se dedicar às redes sociais do pai, focado em reelegê-lo.

“É simples: eu me licenciei para poder ajudar na campanha do Presidente e para poder fazer isso sem atrapalhar meu trabalho como vereador do Rio. E essa é toda a história, história esta que querem deturpar de forma maliciosa pra atender interesses políticos outros”, escreveu numa rede social.