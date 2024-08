Por que barba de príncipe William é assunto polêmico na Inglaterra

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O príncipe William surpreendeu o público ao exibir um novo visual em um vídeo recente ao lado de Kate Middleton. Nas imagens, o futuro herdeiro do Rei Charles III aparece usando barba, algo raramente visto. Mas por que uma simples barba virou um assunto tão polêmico a ponto de ganhar as páginas de jornais? Acontece que as Forças Armadas da Inglaterra não permitem que os militares mantenham pelos no rosto.

Esse tema já havia repercutido antes, quando o príncipe Harry, adepto do visual, foi acusado de desrespeitar as regras por deixar os pelos faciais em um evento oficial militar. Em sua biografia, Harry conta que o irmão tentou convencê-lo a raspar a barba para seu casamento com Meghan para não quebrar mais um protocolo da monarquia britânica.

“A barba era considerada por alguns uma clara violação do protocolo e das normas de longa data, especialmente porque eu me casaria com meu uniforme do Exército. Barbas eram proibidas no exército britânico”, explica Harry no livro. O neto da Rainha Elizabeth II precisou recorrer à avó para manter o visual, alegando que o deixava mais calmo.