Por que Avril Lavigne no Rio se tornou o assunto mais comentado do mundo

Ainda não era nem 21h, quando Avril Lavigne já estava entre os temas mais comentados no Twitter no mundo. Ao subir no Palco Sunset do Rock in Rio, a cantora aumentou o engajamento em torno de seu nome. Na segunda música, já estava no topo do ranking. Isso mostra a potência e a força dessa cantora franco-canadense de 37 anos em pleno auge da carreira, antenadíssima com seu público.

avril lavigne transformou o palco sunset em palco mundo #AvrilLavigneNoMultishow pic.twitter.com/FkTNfQD4TD — Thiely (@lmjkoritx) September 10, 2022

O feminismo saindo do meu corpo quando canto Girlfriend #AvrilLavigneNoMultishow pic.twitter.com/cmdvuWQuHv — busquem conhecimento (@menosarenata) September 10, 2022

óbvio que avril lavigne está linda e jovem afinal ela morreu em 2011 e foi substituída pic.twitter.com/Db8mqffA7S — mel (@meltedvideos) September 10, 2022

A VOZ DELA Avril minha DIVA!!!!!!!!!

AND THAT’S WHY YY YY I SMILE#RockInRio #AvrilLavigneNoMultishow pic.twitter.com/IjOnhEFx0Y — Nath ✨ (@Nath_Starz) September 10, 2022