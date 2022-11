Por que Alckmin e Randolfe Rodrigues seguraram riso em discurso de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após se encontrar na tarde desta quarta-feira, 9, com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que pretende “trabalhar 24 horas por dia”. Nesse momento, o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede) seguraram o riso. Só não se sabe se o motivo era a graça, ou foi nervosismo mesmo.

“Não há tempo pra vingança, para raiva, para ódio. O tempo é de governar. Pretendo trabalhar 24 horas por dia, não vou trabalhar apenas 3, 4 horas por dia. Vou trabalhar o dia inteiro porque temos uma dívida a resgatar com o povo pobre no país, com as crianças que não puderam estudar e estão atrasadas, com as que puderam estudar. Esse país vai voltar a normalidade. Tenho certeza que independente da pergunta que vocês vão fazer, vocês estão há uma semana dormindo mais tranquilos e não serão mais ofendidos por um presidente da república. Não serão violentados verbalmente por um presidente”, disse Lula.