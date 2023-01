Por que a idade de Lu Alckmin virou assunto desde a posse de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Muita gente se espantou – e correu para as redes sociais – ao saber da idade da vice-primeira-dama Lu Alckmin, mulher do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Aos 72 anos, Maria Lúcia Guimarães Ribeiro Alckmin foi exaltada por ostentar aparência rejuvenescida. Casada com o ex-governador de São Paulo desde 1979, ela é mãe de Geraldo Alckmin Neto e Sophia Alckmin.

Mas por que ainda é relevante a informação da idade nestes casos e, mais, por que as pessoas tendem a se espantar com isso? A sociedade é muito etarista, valoriza apenas o que é jovem, principalmente no caso das mulheres. Quando uma pessoa na posição de figura pública, no caso de uma da vice-primeira-dama, aparenta ter menos idade do que de fato tem, isso vira assunto imediatamente, como um elogio a ela. O aspecto físico acaba sobressaindo mais do que qualquer outro atributo que possa ter. A propósito: Alckmin tem 70 anos, mas disso ninguém comenta.

Meta de vida: chegar aos 72 anos linda e maravilhosa como a Lu Alckmin. Ainda tô passada com a idade dela pic.twitter.com/iUchHQEf7T — Vimaquimeexpor (@Vimaquimeexpor) January 2, 2023

Dona Lu Alckmin agora ocupa o posto das mulheres que a gente vai ficar sempre passado quando lembra da idade. 🗣❤

Hahahahahahahaj pic.twitter.com/Zw4unOpIVB — Ágata sem H! ♡ (@journalistgirl_) January 1, 2023

urge que lu alckmin crie o bolsa dermatologista com o próprio médico pra que o povo brasileiro envelheça igual ela no auge de seus 72 anos — rebeca (@rebeca_almeida9) January 1, 2023

agora minha meta é chegar na terceira idade como lu alckmin: impecável e linda — anônima (@_pqpcarolinda) January 2, 2023