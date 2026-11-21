Por causa de ‘Por Amor’, Sheron Menezzes adia planos de aumentar família
Protagonista da nova trama das 7, atriz encara desafio de contracenar com crianças na TV
Ao aceitar o convite para viver a protagonista de Por Você, a novela global das 7, Sheron Menezzes, 42 anos, precisou adiar os planos do segundo filho. Mãe de um menino de 9 anos, a atriz, que interpreta uma médica que assume a numerosa prole da melhor amiga após sua morte, diz que o que a fisgou foi a discussão sobre maternidade e carreira que se desenrola no enredo. O fato de contracenar com quatro crianças em diferentes fases virou para ela um “grande laboratório”. E o projeto de aumentar a família segue firme, para quando a novela acabar. “Já estou me preparando para a missão”, avisa.
Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022