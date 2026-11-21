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Ao assumir a protagonista da nova novela das 7, Sheron Menezzes adiou o plano do segundo filho. Na trama, ela vive uma médica que assume as crianças da amiga falecida, servindo de laboratório para a vida real. Saiba mais sobre a nova fase e os projetos da atriz para aumentar a família.

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Ao aceitar o convite para viver a protagonista de Por Você, a novela global das 7, Sheron Menezzes, 42 anos, precisou adiar os planos do segundo filho. Mãe de um menino de 9 anos, a atriz, que interpreta uma médica que assume a numerosa prole da melhor amiga após sua morte, diz que o que a fisgou foi a discussão sobre maternidade e carreira que se desenrola no enredo. O fato de contracenar com quatro crianças em diferentes fases virou para ela um “grande laboratório”. E o projeto de aumentar a família segue firme, para quando a novela acabar. “Já estou me preparando para a missão”, avisa.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022