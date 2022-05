Político contra direitos LGBTs tem vídeo vazado com outro homem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Madison Cawthorn, de 26 anos, congressista da Carolina do Norte conhecido por defender pautas anti-LGBTQIA+, teve um vídeo vazado em que aparece nu ao lado de outro homem simulando cena de sexo.

Após a repercussão do vídeo, Cawthorn foi ao Twitter explicar: “Anos atrás, neste vídeo, eu estava sendo grosseiro com um amigo, tentando ser engraçado. Estamos agindo feito tolos, e brincando. É isso”. No instagram, ele publicou um vídeo em que acusa pelo vazamento um senador anti-Trump do seu estado, sem citar o nome. “Todo conselheiro político me diz para apenas enfrentar a tempestade. Para não me preocupar em responder às notícias porque tenho ‘uma vantagem tão grande’ e ‘porque você é o titular’, mas fui eleito exatamente pelo motivo de ser um lutador”, disse.

Durante sua campanha política, Cawthorn – fiel apoiador de Donald Trump – prometeu ser “uma voz forte de fé, família e liberdade”, se manifestando contrário ao casamento de pessoas do mesmo sexo, além de criticar o uso de linguagem não-binária. Essa não é a primeira insinuação de cunho homoafetivo do político. Ano passado, vazou um vídeo em que um membro de sua equipe coloca a mão no seu órgão genital, dentro do carro, também em tom de “brincadeira”.