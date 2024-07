Polícia atua após filho de 7 anos de Gusttavo Lima dirigir carro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Andressa Suita, casada com o cantor Gusttavo Lima, compartilhou um vídeo em que um de seus filhos dirige o carro da família. Nas imagens, Gabriel, de 7 anos, aparece ao volante enquanto o irmão, Samuel, de 5, está no banco do passageiro. Nenhum deles usa cinto de segurança e o mais novo chega a ficar em pé no assento e colocar a cabeça para fora do teto solar. Após a repercussão, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) publicou uma nota de repúdio ao vídeo. O presidente do órgão, Waldir Soares de Oliveira, afirmou que encaminhou à Polícia Civil (PC) pedido para apurar a conduta de Gusttavo e Andressa, que, segundo ele, podem incentivar ações similares. Em nota, a PC afirmou que o vídeo é analisado pela Delegacia de Polícia de Bela Vista com base no Código de Trânsito Brasileiro.