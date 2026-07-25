Pior da semana: o corte de Luciano Huck à crítica certeira de Cauã Reymond

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O Domingão com Huck levou ao ar um momento constrangedor no último domingo, 19. Convidado para divulgar a série Jogada de Risco, Cauã Reymond começou a explicar que a produção aborda temas delicados, como homossexualidade e o universo das apostas esportivas. Bastou mencionar as bets para ser interrompido por Luciano Huck, que encerrou a fala e chamou imediatamente um trecho da série.

A cena durou poucos segundos, mas foi suficiente para dividir opiniões. Em um momento em que as apostas esportivas estão no centro do debate público, a interrupção passou a impressão de que o tema deveria ser evitado justamente em um dos programas de maior audiência da TV brasileira. Isso sem contar que o gesto de interromper bruscamente alguém é de uma falta de elegância sem tamanho.

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