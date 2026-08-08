Pior da semana: a reincidência de Ratinho em comentários preconceituosos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Ratinho voltou a protagonizar um episódio lamentável na televisão. Durante o Programa do Ratinho, exibido pelo SBT na quarta-feira, 5, o apresentador constrangeu o cantor Tiago Piquilo ao comentar sua mudança de visual. Primeiro, insistiu em questionar os cabelos do sertanejo. Atitude que, por si só, já soou inadequada diante de um convidado. Em seguida, ultrapassou qualquer limite ao afirmar que o artista estava com “cara de v*ado”.

Tiago Piquilo tentou manter a entrevista, mas o desconforto era evidente. A repercussão foi imediata e o episódio resultou em uma denúncia por suposta homofobia ao Ministério Público de São Paulo. É mais um problema jurídico para Ratinho, que já enfrenta uma ação movida pela deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) devido aos comentários feitos sobre a escolha de uma mulher trans para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.

O caso vai muito além de uma piada de mau gosto. Quando um apresentador reincide em comentários desse tipo, o episódio deixa de ser um deslize e passa a revelar um padrão de comportamento. Em um programa de televisão aberta, transformar a orientação sexual, seja esta real ou presumida, em motivo de deboche reforça estigmas e legitima preconceitos que a sociedade tenta combater. O pior da semana não foi apenas a frase dirigida a Tiago Piquilo, mas a insistência em tratar a ofensa como entretenimento. E vale lembrar: homofobia é crime.

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