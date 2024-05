Pimenta leva ‘bronca’ de Janja ao usar celular durante fala de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A primeira-dama Janja chamou a atenção do novo ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta (PT), durante o discurso do presidente Lula (PT) em São Leopoldo (RS). Na ocasião, o governo federal anunciou novas medidas de ajuda a população atingida pelas chuvas. Em vídeo do Canal Gov é possível observar que o ministro usava o celular quando Janja percebeu, passou o braço por cima do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luis Roberto Barroso, e cutucou Pimenta. O ministro, então, guardou o aparelho imediatamente e voltou a prestar atenção na fala do presidente.