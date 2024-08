Piloto Lito Sousa acusa ‘Profissão Repórter’, da Globo, de manipulação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lito Sousa, piloto e especialista em aviação e segurança aérea, publicou em suas redes sociais um texto em que acusa a edição do Profissão Repórter, da TV Globo, de manipular o conteúdo da entrevista dada por ele ao programa sobre o acidente aéreo em Vinhedo, São Paulo.

Em uma publicação na plataforma X, o criador do canal Aviões e Músicas no YouTube afirmou que a sua fala foi editada, dando a impressão de que era a causa da tragédia.

“Fiz vários disclaimers de que não especulo sobre causa de acidente aéreo, isso compete ao Cenipa. Fiz um disclaimer de que eu poderia falar de maneira técnica sobre os efeitos de acúmulo de gelo em uma aeronave, mas que seria uma instrução apenas, sem nenhuma relação com o acidente de Vinhedo”, escreveu.

O especialista disse ainda que colocou a gravação de tela do briefing para a equipe do programa, e que não haveria especulação sobre a causa do acidente por parte dele.

“Foram quase 3 horas de entrevista, e o que foi ao ar foi o trecho de ‘se as pessoas sobreviveriam ao impacto’, que falei sobre mas pedi ‘off’, a parte dos efeitos do gelo em um avião foram cortados de uma maneira que ficou incompreensível e até a explicação para o barulho que o avião fez, que foi a parte menos cortada, foi tirada uma parte essencial. Respeito e admiro o repórter Caco e sei que não é ele quem edita matéria, mas foi bem errada a maneira que a matéria foi ao ar”, explicou.

O piloto concluiu que fez uma reclamação formal com a direção do programa de Caco Barcellos e que pediu as gravações não editadas. “Eu que ‘se lasque’ tendo que desmentir cortes de outros veículos informando da ‘hipótese’ de Lito Sousa para o acidente. Lamentável”.