Perícia comprova que assinatura de Ana Hickmann foi falsificada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O registro de uma perícia solicitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), obtido pela coluna GENTE, comprovou que as assinaturas de contrato com um banco em nome de Ana Hickmann, 43 anos, não são apresentadora. De acordo com o laudo de 40 páginas, após comparar a assinatura de Ana com outras já realizadas por ela, foi concluído que o falsário analisou, memorizou e reproduziu a sua caligrafia para a solicitação de crédito, no valor de cerca de 650 mil reais. Segundo o documento, diversas transferências foram feitas para a conta pessoal de Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora. Todas as transações foram “contabilizadas de formas ilegais, sempre buscando camuflar tais saídas em benefício exclusivo de aludido sócio, discorrendo sobre a forma como a fraude

foi perpetrada”.

Em nota, a assessoria da apresentadora comemorou: “A cada dia, mais uma vitória. Nunca pensei em viver tamanho pesadelo, mas o que me conforta é que a justiça irá cobrar os responsáveis. À coluna GENTE, Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, negou as acusações, acrescentando que Ana já o denunciou diversas vezes, mas nunca conseguiu comprovar.

“A assessoria da Ana, que é feita de um monte de criancinha mimada, despreparada, que o único intuito dessa criançada que faz a assessoria da Ana é destruir a minha imagem. Tem uma série de coisas que até hoje a Ana Hickmann me acusou e ela não prova. Por 947 milhões do Barclays Bank, que a gente recebeu uma carta do banco dizendo que essa conta nunca houve, então ela me acusou, a mim e Cláudia Helena, de ter 947 milhões numa conta em Londres e isso foi mentira da Ana Hickmann. A Ana Hickmann me acusou de ter desviado 41 milhões, também não provou, depois 28 milhões, também não provou, depois 200 milhões, também não provou. Então a gente parte para as outras acusações, onde ela vai ser posteriormente acionada pelo artigo 339.340, que é denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime, que é a formação de pirâmide, a formação de quadrilha. Passaram-se quase 12 meses, dia 11 agora de novembro farão exatamente 12 meses e nada das acusações da Ana ela aprova. Como é que ficam as acusações que a Ana Hickman fez anteriormente e não provou e ficou claro que ela mentiu? Do lado de cá tem um homem que está esperando colocar a mão em qualquer centavo de uma empresa que ele ajudou a construir por 25 anos, lembrando que quando eu encontrei a Ana Hickman ela não passava de uma pessoa que não tinha nem o que vestir”, contou.