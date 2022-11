Perfil de Carla Zambelli é removido de redes sociais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Repleta de polêmicas, a deputada federal Carla Zambelli (PL) teve a conta pessoal no Twitter removida na tarde desta terça-feira, 1. O mesmo aconteceu com sua conta no Instagram. Na véspera da eleição do segundo turno, surgiram imagens da deputada empunhando uma arma contra um homem no meio da rua, em São Paulo. Ela foi uma das aliadas de Jair Bolsonaro (PL) que incitou a militância espalhando diversas fakenews em seus perfis. Nos últimos dias, com a derrota do presidente nas urnas, ela vinha apoiando ações antidemocráticas pelas estradas do país em suas postagens.

Procurado, o Instagram disse que não vai se pronunciar. O Twitter ainda não se manifestou.

🚨 AGORA: Perfil de Carla Zambelli é retido no Twitter! pic.twitter.com/ahgqiGlX2n — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 1, 2022