Pendência com Justiça criminal pode atrapalhar venda de Wesley do Flamengo

O jogador Wesley, 21 anos, do Flamengo, recebeu proposta milionária do Atalanta, da Itália, sendo 16 milhões de euros fixos e 4 milhões de euros (no total, cerca de 120 milhões de reais) por metas definidas em contrato. Ocorre que em meio à transação entres os clubes existe uma pendência junto à Justiça criminal brasileira.

Em março, o jogador se envolveu numa briga num quiosque no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, onde teria agredido o empresário Kaio Chiconeli Mana Valério, causando lesões no rosto. Foi registrado boletim de ocorrência após a realização do exame de corpo de delito, e então se iniciou procedimento criminal para apuração dos crimes de lesão corporal e ameaça, em trâmite no Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca, no Rio. Em audiência marcada na quarta-feira, 7, o jogador pediu adiamento em razão do jogo que participaria pelo Flamengo contra o Palmeiras, na capital paulista. A nova audiência preliminar está marcada para o dia 18 de setembro.

Segundo os advogados que representam Kaio – João Maia e Pedro Moutinho, ambos do Rio, e Gil Ortuzal, de São Paulo –, este procedimento criminal que tem caráter punitivo e preventivo, será precedido de uma ação civil indenizatória estimada em 500 mil reais. João ressalta que o valor é estimado “em razão do dano moral, devido à lesão causada e profundo abalo emocional do cliente, além do que deve ter um caráter pedagógico, no sentido de desencorajar o réu a praticar novas condutas criminosas”.

Kaio declara que “que se sente extremamente desrespeitado pela conduta do jogador, que não apenas o agrediu e o ameaçou, mas também se esquiva da sua responsabilidade e deixa de comparecer em atos judiciais, na justificativa de ser um jogador profissional de futebol”. Diz ainda, que “não foi a primeira vez que uma audiência marcada foi adiada, dessa vez Weslley foi citado e deixou de comparecer por tinha uma partida em São Paulo, como se qualquer outro profissional não tivesse suas responsabilidades e pudesse se valer da profissão para ignorar a justiça”. A assessoria do Flamengo também foi procurada para se manifestar, mas até o momento não retornou.