Pedaço do terno e jantar no campo: as vendas de Trump para novas receitas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump lançou nesta semana uma nova linha de tokens não fungíveis (NFTs), desta vez com novidades: um pedaço do terno utilizado por ele, um par de tênis da marca do político e um jantar que será realizado em um clube de golfe, com direito a encontro presencial. Um dos objetivos do candidato, além de se aproximar do público em torno de novas ações, é de expandir os negócios visando nova receitas para a campanha. Cada uma dessas NFTs custa 24,75 mil dólares. Na prática, os números são excelentes, por sinal.

Leia também: Evento em clube de Trump arrecadará fundos para invasores do Capitólio

“Não é apenas o mercado de entretenimento que deve enxergar a revolução que estamos vivendo. Criar ações de experiência, ler dados da jornada do consumidor e testar novos produtos inovadores, serve para todos os segmentos, e na política não pode ser diferente. Os candidatos precisam contar a história que criaram para ganhar a eleição. Não é diferente de nenhum segmento, é marketing”, opina Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing.

Ele já havia lançado outras três coleções de NFTs, entre elas, um projeto de acusações criminais “Mugshot”, e duas séries separadas de coleções de Cartas de Troca de Donald Trump. Todas foram lançadas em 2023 e se esgotaram em questão de dias. De acordo com uma divulgação financeira deste ano, Trump lucrou 7,2 milhões de dólares em um acordo de licenciamento de NFTs. Essas informações fazem parte das declarações financeiras obrigatórias que candidatos precisam passar de acordo com às eleições dos Estados Unidos. “A ascensão de figuras midiáticas tem sido maior a cada eleição democrática, aqui ou nos EUA. As figurinhas colecionáveis de Trump mostram um ‘super-herói’ ou ‘salvador de um país perdido’. Poderia ser um álbum da Marvel, tranquilamente. O significado que esses signos criam são capazes, no entanto, de cativar e hipnotizar seguidores”, explica Edmar Bulla, fundador e CEO do Grupo Croma de design de inovação e futuros.

Leia também: Taylor Swift e Trump: O falso apoio de celebridades nas eleições dos EUA

Continua após a publicidade

Já segundo a empresa de investigação de blockchains Arkham Intelligence, ele possui 3,6 milhões de dólares em criptomoedas em sua carteira digital. O documento ainda aponta que ele acumulou entre 1 milhão e 5 milhões de dólares em criptomoeda Ethereum. “Muito presente no esporte e no entretenimento, o marketing de experiência ocupa cada vez mais espaço no orçamento e na estratégia das empresas. Nunca havia lido algo similar na política”, diz Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing.

Outro dado significativo aponta que, especificamente nos Estados Unidos, dado a cultura do país progressista com esse tipo de tecnologia, quase 1/3 dos eleitores se deixam influenciar pelo perfil dos candidatos em torno do conhecimento com criptomoedas. “Trump tem conhecimento político em torno do eleitorado norte-americano, baseado em inúmeras pesquisas em que teve acesso desde o período em que se candidatou à presidência, em 2018. A porcentagem de pessoas residentes no país que usam algum tipo de NFT é alta, e ele mirou nisso quando resolveu licenciar esse produto”, opina Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co, especialista nos mercados financeiro, tecnologia e gambling.