Peça antológica que desafiou ditadura militar volta a ser encenada

Afilhada de Bibi Ferreira, a atriz Laura Proença vai encenar nesta terça-feira, 2, uma nova adaptação de Gota d’Água, de Paulo Pontes e Chico Buarque, que fez sucesso com sua madrinha no papel de Joana na antológica montagem nos anos 1970. Antonio DeBonis criou Ensaio Gota d’Água, que mostra a história de um casal de atores se preparando para viver Joana e Jasão no teatro. Na trama, ficção e realidade se misturam com pegada metalinguística. A homenagem ao clássico texto será exibida pelo Sympla, sob a direção de Stella Maria Rodrigues.

“Tem uma simbologia muito grande, pois Joana foi uma das grandes personagens da minha querida Bibi. Mesmo sendo um ensaio, confesso que muitas vezes fico tomada de emoção com a beleza do texto e lembro do quão grandiosa era a interpretação dela”, diz Laura. Ambientada numa favela carioca, a tragédia grega se transforma em crítica social e política. O texto é uma ode à resistência. A primeira montagem foi censurada pela ditadura militar. Paulo Pontes negociou com os censores alguns cortes no texto original, alegando que as cenas se passavam no contexto da vida privada. Foi grande sucesso de público e de crítica.