Pé quente: Neymar leva filha Mavie ao estádio pela primeira vez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A influenciadora Bruna Biancardi, 30, e o jogador Neymar, 32, foram ao estádio Príncipe Faisal bin Fahd neste sábado, 10, para levarem pela primeira vez Mavie, de 8 meses, a uma partida de futebol. Eles acompanharam a final do campeonato da Supercopa Saudita entre Al-Hilal, time do brasileiro, contra o Al-Hazem.

O Al-Hilal, que também conta com os brasileiros Michael e Malcom, levou o título do Campeonato Saudita pela décima nona vez. Neymar chegou ao clube no meio do ano, mas só atuou em cinco partidas. Devido à lesão no joelho esquerdo em outubro, precisou passar por uma cirurgia e, desde então, segue em processo de recuperação.