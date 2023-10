Paulo Lessa, o galã que corre por fora em ‘Terra e paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 10 out 2023, 11h08 - Publicado em 10 out 2023, 11h00

Depois de viver Ítalo em Cara e Coragem (2022), Paulo Lessa, 41 anos, fez sua estreia em horário nobre na TV Globo em grande estilo – no papel do personagem Jonatas, um homem do campo em Terra e Paixão. “O que me encantou foi o desafio. Eu sou um cara nascido e criado em Copacabana e estava fazendo um personagem super urbano, que é o Ítalo, mudei para fazer um cara do campo, que é o Jonatas, um especialista da soja e do milho”, diz ele, alçado ao posto de galã, mesmo tendo que dividir o triângulo amoroso da trama de Walcyr Carrasco com Cauã Reymond. Bárbara Reis é disputada por ambos.

Paulo comemora o lugar de destaque no folhetim e a maior diversidade nas telas. “A gente está fazendo uma família preta na novela das 9, na trama principal. Claro que toda novela tem todo tipo de personagem, a gente vê, mas estar no centro da trama é muito gostoso, poder dar a cara para esses personagens… Hoje a gente está vendo a nossa teledramaturgia repleta de atores negros. As pessoas precisam se ver nos produtos que consomem, porque aí consegue sonhar. Eu não via a possibilidade de ser protagonista, até ser chamado para o Ítalo. As pessoas vinham falar que estavam colocando dread por minha causa. A autoestima é fundamental para ocupar esses espaços. Agora me sinto mais confortável em ser protagonista”, completa.

Paulo conta também que passou por um processo de imersão de vinte e cinco dias no Mato Grosso do Sul, para captar o sotaque e a cultura da região. A experiência que mais chamou sua atenção foi a visita a aldeias indígenas dos povos Bororó e Jaguapiru. “Nunca tinha ido, nunca imaginei nadar no rio com os índios, com as crianças, fiz tudo isso”.

