Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, morre aos 72 anos

Filho do maestro Tom Jobim (1927-1994), o músico Paulo Jobim faleceu nesta sexta-feira, 4, no Rio. Aos 72 anos, ele lutava contra um câncer. Paulo deixa os filhos Daniel, Dora e Isabel. Cantor, arranjador e arquiteto, ele trabalhou ao lado de grandes nomes da MPB como Milton Nascimento, Chico Buarque, além do próprio pai.

Danilo Caymmi, filho de Dorival Caymmi, fez uma homenagem ao amigo nas redes sociais. “Vá em paz, querido compadre”, escreveu o também músico. Em entrevista para o Museu Clube da Esquina, Paulo falou da relação de amizade que mantinha com a família Caymmi. “A gente ia muito na casa do Milton (Nascimento). Passei a encontrar mais o Danilo, por causa dos encontros na casa do Milton. Era boa essa época”, disse, saudosista.