Paulo Coelho surpreende e rasga elogios a banda teen sul-coreana

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, integrantes da banda BTS, têm um fã brasileiro inusitado: o escritor Paulo Coelho. A revelação veio com a participação de Paulo na terceira edição da Conferência Interdisciplinar Global de fãs do BTS, chamados armys, que reúne pesquisadores do fenômeno do grupo musical sul-coreano. O BTS tem chamado atenção pelas músicas cativantes, em apresentações que não poupam coreograficas enérgicas no palco. A Billboard comparou a loucura dos fãs em torno do BTS com o furor causado pelos Beatles na década de 1960. O escritor recebeu uma equipe da conferência em sua casa, em Genebra, Suíça, onde se disse bastante empolgado em acompanhar o sucesso do grupo. Veja o vídeo a seguir:

