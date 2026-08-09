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Cultura

Paulinho Moska volta ao Rock in Rio após 25 anos em palco para João Bosco

Cantor vai participar de homenagem ao ícone da MPB, que completou 80 anos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 07h00
Paulinho Moska
Paulinho Moska (Van Campos/R2Press/Folhapress/.)
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Paulinho Moska volta ao Rock in Rio após 25 anos em palco para João Bosco Priorizar nos meus resultados Google

De volta ao Rock in Rio após 25 anos, Paulinho Moska, 58, foi escalado para se apresentar no palco Global Village, que, na edição de setembro, vai exaltar a carreira de João Bosco. A merecida homenagem ao ícone da MPB, que acaba de completar 80 anos, no entanto, ocorre em meio a uma acalorada polêmica: Bosco se nega a aposentar uma música de sua autoria em que narra a agressão a uma mulher que comemora o gol do Flamengo na frente do marido vascaíno, postura que Moska não se furta a criticar. “É errado seguir cantando algo que pode ser interpretado como agressivo”, diz Moska, que deixou de lado letras que classifica como “ultrapassadas”. Em sua apresentação no festival carioca, o cantor pretende incluir faixas de artistas que nunca deixaram de se posicionar contra o machismo, como Rita Lee e Marina Lima. “São duas mulheres com discurso fundamentado na defesa das questões femininas”, diz.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007

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