Paulinho Moska volta ao Rock in Rio após 25 anos em palco para João Bosco

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Paulinho Moska retorna ao Rock in Rio após 25 anos e critica a decisão de João Bosco de manter uma música polêmica em seu repertório, que narra a agressão a uma mulher. Moska, que homenageará Bosco no palco Global Village, adaptou seu próprio repertório e incluirá artistas que defendem causas femininas.

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De volta ao Rock in Rio após 25 anos, Paulinho Moska, 58, foi escalado para se apresentar no palco Global Village, que, na edição de setembro, vai exaltar a carreira de João Bosco. A merecida homenagem ao ícone da MPB, que acaba de completar 80 anos, no entanto, ocorre em meio a uma acalorada polêmica: Bosco se nega a aposentar uma música de sua autoria em que narra a agressão a uma mulher que comemora o gol do Flamengo na frente do marido vascaíno, postura que Moska não se furta a criticar. “É errado seguir cantando algo que pode ser interpretado como agressivo”, diz Moska, que deixou de lado letras que classifica como “ultrapassadas”. Em sua apresentação no festival carioca, o cantor pretende incluir faixas de artistas que nunca deixaram de se posicionar contra o machismo, como Rita Lee e Marina Lima. “São duas mulheres com discurso fundamentado na defesa das questões femininas”, diz.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007