Paul McCartney revela problemas de audição, aos 84 anos
O ex-Beatle falou sobre envelhecimento e de seu fôlego para nova turnê europeia
Aos 84 anos, Paul McCartney já disse que não planeja se aposentar tão cedo dos palcos. Ao falar do envelhecimento em recente entrevista, ele garantiu estar muito bem, mas revelou que a audição não é mais a mesma. “Às vezes, ela falha, e acabo perdendo pequenos trechos de palavras”, contou. Também lembrou, bem-humorado, de como se sentia ao compor, ainda na juventude, a canção When I’m 64, idade que lhe soava tão distante. “Na época, pensei: isso é muito velho. O tempo voa”, reflete o ex-beatle, que, em demonstração de puro fôlego, se prepara para fazer um giro dando show nos grandes palcos europeus.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000
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