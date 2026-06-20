Paul McCartney revela problemas de audição, aos 84 anos

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Aos 84 anos, Paul McCartney descarta aposentadoria dos palcos e reflete sobre o envelhecimento, revelando que a audição já não é a mesma. O ex-beatle, com vitalidade impressionante, ainda se prepara para uma turnê europeia. Conheça as reflexões e o fôlego inesgotável de uma lenda!

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Aos 84 anos, Paul McCartney já disse que não planeja se aposentar tão cedo dos palcos. Ao falar do envelhecimento em recente entrevista, ele garantiu estar muito bem, mas revelou que a audição não é mais a mesma. “Às vezes, ela falha, e acabo perdendo pequenos trechos de palavras”, contou. Também lembrou, bem-humorado, de como se sentia ao compor, ainda na juventude, a canção When I’m 64, idade que lhe soava tão distante. “Na época, pensei: isso é muito velho. O tempo voa”, reflete o ex-beatle, que, em demonstração de puro fôlego, se prepara para fazer um giro dando show nos grandes palcos europeus.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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