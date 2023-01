Patrícia Poeta irrita público ao querer protagonizar dramas no ‘Encontro’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A forma como Patrícia Poeta tem tratado os assuntos do Encontro vem chamando atenção do público mais atento. É que a apresentadora se insere na pauta de tal maneira, que sempre tem uma maneira de dizer que também está em seu “lugar de fala”. O mais recente episódio envolveu debate a respeito da crise humanitária dos Yanomami. Ela falou no ar que tem “sangue indígena” (algo já dito em redes sociais anteriormente), agora como forma de expressar solidariedade ao povo no norte do país. Dirigindo-se ao repórter Manoel Soares, disse: “Você falou uma frase (na reunião de pauta): ‘mexe com a sua existência’. E mexeu com a minha existência, de fato. Eu tenho origem indígena, então toda vez que eu acompanho esse caso mexe demais, até para contar para o pessoal de casa, é triste”, afirmou, pedindo para dar uma “dar uma respirada” das notícias tristes e emendar o assunto do BBB.

Tá pra nascer apresentadora mais insuportável do que Patrícia Poeta. O #Encontro, na realidade, é sempre sobre ela. A Anitta tem endometriose? Pois ela tem também. A Virgínia sofre de ATM? Coitada, mas a Patrícia também. Fulano tem pedra nos rins? Pois ela também tem. CHATA!! pic.twitter.com/yFkojFz6Pl — Danilo Legends ✨ (@Reenlsober) January 31, 2023